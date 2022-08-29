BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1202 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHWESTERN LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS... SOUTHERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHWESTERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 115 PM CDT. * AT 1202 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM SPRING VALLEY TO NEAR SPARLAND, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... OTTAWA, STREATOR, PONTIAC, PERU, LA SALLE, MARSEILLES, SPRING VALLEY, OGLESBY, SENECA, GRIDLEY, NORTH UTICA, FLANAGAN, WENONA, ODELL, SOUTH STREATOR, TONICA, GRAND RIDGE, CORNELL, LOSTANT AND RANSOM. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 41 AND 56. I-55 BETWEEN MILE MARKERS 189 AND 213. THIS INCLUDES... BUFFALO ROCK STATE PARK, ILLINI STATE PARK, ILLINOIS VALLEY COMMUNITY COLLEGE, MATTHIESSEN STATE PARK, AND STARVED ROCK STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Severe thunderstorm warning just issued for portions of Livingston, LaSalle, and Grundy counties; valid until 1:15 pm CDT
by: Steve Kahn
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