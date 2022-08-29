BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1219 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHWESTERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 115 PM CDT. * AT 1218 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR EARLVILLE TO NEAR NORTH UTICA, MOVING EAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... OTTAWA, YORKVILLE, MORRIS, PERU, LA SALLE, MENDOTA, MARSEILLES, SHERIDAN, LAKE HOLIDAY, SENECA, SOMONAUK, EARLVILLE, NORTH UTICA, SERENA, NEWARK, LELAND, NAPLATE, MILLINGTON, DAYTON AND MILLBROOK. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 57 AND 77. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 74 AND 114. THIS INCLUDES... BUFFALO ROCK STATE PARK, GEBHARD WOODS STATE PARK, GRUNDY COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS, ILLINI STATE PARK, TRI-COUNTY FAIRGROUNDS, AND WILLIAM G STRATTON STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Severe thunderstorm warning just issued for portions of Kendall, LaSalle, and Grundy counties; valid until 1:15 pm CDT
by: Steve Kahn
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