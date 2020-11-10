Severe thunderstorm warning just issued for portions of Kendall, DeKalb, and Kane counties valid until 5:30 pm

Weather

by:

Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
410 PM CST TUE NOV 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 530 PM CST.

* AT 410 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR PAW PAW TO 6 MILES SOUTH OF EARLVILLE TO
  TONICA, MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  AURORA, JOLIET, ELGIN, DEKALB, BARTLETT, PLAINFIELD,
  CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, OSWEGO, ALGONQUIN, WEST CHICAGO,
  BATAVIA, HUNTLEY, GENEVA, SYCAMORE, YORKVILLE, CAMPTON HILLS,
  MINOOKA, PLANO AND SANDWICH.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 120 AND 122.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 84 AND 120.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 42 AND 56.

THIS INCLUDES...NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SANDWICH FAIRGROUNDS, 
AURORA UNIVERSITY, ELGIN COMMUNITY COLLEGE, FERMILAB, IL MATH AND 
SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, AND WAUBONSEE 
COMMUNITY COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR NORTH CENTRAL
AND NORTHEASTERN ILLINOIS.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

Share this story

Popular

Latest News

More News