Severe thunderstorm warning just issued for portions of Grundy, Kendall, and La Salle counties; valid until 3:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 203 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 315 PM CDT. * AT 203 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR SHABBONA TO NEAR SUBLETTE, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...GOLF BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, JOLIET, PLAINFIELD, OSWEGO, OTTAWA, YORKVILLE, MORRIS, CHANNAHON, MINOOKA, PLANO, SANDWICH, MENDOTA, SHERIDAN, MONTGOMERY, BOULDER HILL, LAKE HOLIDAY, SOMONAUK, EARLVILLE, SERENA AND NEWARK. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 77. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 91 AND 122. THIS INCLUDES... GEBHARD WOODS STATE PARK, GRUNDY COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS, TRI-COUNTY FAIRGROUNDS, AND WILLIAM G STRATTON STATE PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH