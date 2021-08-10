Severe thunderstorm warning just issued for portions of De Kalb, Lee, and LaSalle counties, valid until 7:15 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
610 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 715 PM CDT.

* AT 610 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR MENDOTA TO NEAR TONICA, MOVING EAST AT 55 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  OTTAWA, PERU, LA SALLE, SANDWICH, MENDOTA, MARSEILLES, SHERIDAN,
  SHABBONA, LAKE HOLIDAY, OGLESBY, SENECA, HINCKLEY, SOMONAUK,
  EARLVILLE, WATERMAN, NORTH UTICA, SERENA, LELAND, PAW PAW AND
  NAPLATE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 93.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 74 AND 103.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 100 AND 101.

THIS INCLUDES...  SANDWICH FAIRGROUNDS, BUFFALO ROCK STATE PARK,
ILLINI STATE PARK, ILLINOIS VALLEY COMMUNITY COLLEGE, MATTHIESSEN
STATE PARK, STARVED ROCK STATE PARK, AND TRI-COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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