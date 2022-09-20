UUS53 KLOT 202231
SVRLOT
ILC031-043-097-202330-
/O.NEW.KLOT.SV.W.0137.220920T2231Z-220920T2330Z/

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
531 PM CDT TUE SEP 20 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 630 PM CDT.

* AT 530 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER
  CARPENTERSVILLE, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  ELGIN, ARLINGTON HEIGHTS, SCHAUMBURG, PALATINE, DES PLAINES, MOUNT
  PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW, ELMHURST, BUFFALO GROVE,
  BARTLETT, OHARE AIRPORT, STREAMWOOD, HANOVER PARK, WHEELING, PARK
  RIDGE, ADDISON, NORTHBROOK, ELK GROVE VILLAGE AND NILES.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 57 AND 77.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 15.
 I-355 NEAR MILE MARKER 30.

THIS INCLUDES...  OAKTON COMMUNITY COLLEGE, SCHAUMBURG BOOMERS
BASEBALL, AND HARPER COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.


HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH