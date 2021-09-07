Severe thunderstorm warning just issued for north portions of Cook County, valid until 2:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 141 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 230 PM CDT. * AT 141 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER LAKE ZURICH, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...AT 132 PM CDT TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED A 68 MPH GUST NEAR CRYSTAL LAKE. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW, BUFFALO GROVE, WHEELING, PARK RIDGE, NORTHBROOK, ELK GROVE VILLAGE, NILES, LAKE VIEW, IRVING PARK, WEST RIDGE AND LINCOLN PARK. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 64 AND 84. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 45. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 45. THIS INCLUDES... LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE, HARPER COLLEGE, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY, AND WRIGLEY FIELD. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH