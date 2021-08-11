Severe thunderstorm warning just issued for Lake and Porter counties in northwest Indiana; valid until 11:15 am CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1012 AM CDT WED AUG 11 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 1115 AM CDT.

* AT 1011 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER SOUTH
  HOLLAND, OR OVER CALUMET CITY, MOVING EAST AT 45 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THIS STORM HAS A HISTORY OF 
           PRODUCING DAMAGING WINDS! 

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, EAST CHICAGO,
  SCHERERVILLE, HOBART, CROWN POINT, HIGHLAND, MUNSTER, CHESTERTON,
  CEDAR LAKE, LOWELL, HEBRON, GRIFFITH, DYER, ST. JOHN, LAKE STATION
  AND LAKES OF THE FOUR SEASONS.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 16.
 INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 37.
 INDIANA I-94 BETWEEN MILE MARKERS 16 AND 32.
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 236 AND 261.

THIS INCLUDES...  INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY
NORTHWEST HAMMOND, VALPARAISO UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY,
INDIANA DUNES STATE PARK, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PORTER COUNTY
FAIRGROUNDS, AND SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.88 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...60 MPH

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