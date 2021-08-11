Severe thunderstorm warning just issued for Lake and Porter counties in northwest Indiana; valid until 11:15 am CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1012 AM CDT WED AUG 11 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 1115 AM CDT. * AT 1011 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER SOUTH HOLLAND, OR OVER CALUMET CITY, MOVING EAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING DAMAGING WINDS! IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, CROWN POINT, HIGHLAND, MUNSTER, CHESTERTON, CEDAR LAKE, LOWELL, HEBRON, GRIFFITH, DYER, ST. JOHN, LAKE STATION AND LAKES OF THE FOUR SEASONS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 16. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 3 AND 37. INDIANA I-94 BETWEEN MILE MARKERS 16 AND 32. INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 236 AND 261. THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, VALPARAISO UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, INDIANA DUNES STATE PARK, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, AND SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH