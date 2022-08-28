BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
247 PM CDT SUN AUG 28 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  WINNEBAGO COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 345 PM CDT.

* AT 247 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR DAVIS TO 6 MILES SOUTHEAST OF GERMAN VALLEY,
  MOVING NORTHEAST AT 35 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  ROCKFORD, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, ROSCOE, SOUTH BELOIT,
  ROCKTON, ROCKFORD AIRPORT, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, DAVIS
  JUNCTION, PECATONICA, DURAND, NEW MILFORD, SEWARD, SHIRLAND, LAKE
  SUMMERSET AND HARRISON.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 115 AND 123.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 18.

THIS INCLUDES...  ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY COLLEGE, ROCKFORD
AVIATORS BASEBALL, ROCKFORD SPEEDWAY, AND WINNEBAGO COUNTY
FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORNADO...POSSIBLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH