BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 159 PM CDT MON AUG 29 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... NORTHWESTERN JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 215 PM CDT. * AT 158 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM HEBRON TO 6 MILES SOUTH OF DEMOTTE, MOVING EAST AT 55 MPH. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR DEMOTTE AND STOUTSBBURG. HAZARD...80 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES. EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... VALPARAISO, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKES OF THE FOUR SEASONS, ROSELAWN, BOONE GROVE AND STOUTSBURG. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 227 AND 230. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS HAVE THE POTENTIAL TO CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...80 MPH
Severe thunderstorm warning issued for portions of Porter and Jasper counties through 2:15 pm CDT
Posted:
Updated: