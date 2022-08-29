BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
159 PM CDT MON AUG 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHWESTERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  NORTHWESTERN JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 215 PM CDT.

* AT 158 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM HEBRON TO 6 MILES SOUTH OF DEMOTTE, MOVING EAST AT
  55 MPH.

  THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR DEMOTTE AND STOUTSBBURG.

  HAZARD...80 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT 
           CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES. 
           EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  VALPARAISO, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKES OF THE FOUR SEASONS,
  ROSELAWN, BOONE GROVE AND STOUTSBURG.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 227 AND 230.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND
SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE
OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE
LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS HAVE THE POTENTIAL TO CAUSE
SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...80 MPH