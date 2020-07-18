Severe thunderstorm warning issued for portions of Ogle and De Kalb counties- Valid until 1:45 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 1244 PM CDT SAT JUL 18 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EAST CENTRAL OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 145 PM CDT. * AT 1244 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST OF DAVIS JUNCTION, OR 9 MILES NORTHEAST OF ROCHELLE, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DEKALB, SYCAMORE, GENOA, CORTLAND, DAVIS JUNCTION, HINCKLEY, KIRKLAND, MAPLE PARK, KINGSTON, MALTA, LINDENWOOD, MONROE CENTER AND FAIRDALE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 114. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 87 AND 101. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A