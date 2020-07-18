Severe thunderstorm warning issued for portions of Ogle and De Kalb counties- Valid until 1:45 pm

Weather

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1244 PM CDT SAT JUL 18 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  EAST CENTRAL OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  CENTRAL DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 145 PM CDT.

* AT 1244 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST
  OF DAVIS JUNCTION, OR 9 MILES NORTHEAST OF ROCHELLE, MOVING
  SOUTHEAST AT 30 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  DEKALB, SYCAMORE, GENOA, CORTLAND, DAVIS JUNCTION, HINCKLEY,
  KIRKLAND, MAPLE PARK, KINGSTON, MALTA, LINDENWOOD, MONROE CENTER
  AND FAIRDALE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 104 AND 114.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 87 AND 101.

THIS INCLUDES...  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A

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