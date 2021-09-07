Severe thunderstorm warning issued for portions of Lee, Ogle, DeKalb, and Kane counties; valid until 2:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 123 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHEASTERN OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHWESTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 230 PM CDT. * AT 122 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR ASHTON TO NEAR DIXON, MOVING EAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DEKALB, SYCAMORE, DIXON, CAMPTON HILLS, ROCHELLE, SANDWICH, AMBOY, SHABBONA, ELBURN, CORTLAND, HINCKLEY, SOMONAUK, WATERMAN, HILLCREST, MAPLE PARK, MALTA, FRANKLIN GROVE, LILY LAKE, ASHTON AND PAW PAW. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 78 AND 102. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 47 AND 106. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SANDWICH FAIRGROUNDS, AND LEE COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && LAT...LON 4199 8928 4196 8840 4172 8860 4163 8860 4163 8917 4177 8959 TIME...MOT...LOC 1822Z 283DEG 40KT 4191 8921 4179 8945 HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH $$