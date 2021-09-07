Severe thunderstorm warning issued for portions of Kendall, La Salle, Will, Grundy, and Kankakee counties; valid until 4:00 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
257 PM CDT TUE SEP 7 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  EAST CENTRAL LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  CENTRAL KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 400 PM CDT.

* AT 254 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM 8 MILES NORTHWEST OF MINOOKA TO NEAR MORRIS TO 
  SENECA, MOVING EAST AT 55 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PING PONG BALL SIZE HAIL.

  SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED 2 INCH DIAMETER HAIL 
           NEAR EARLVILLE.

  IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL 
           DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT 
           CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  JOLIET, ORLAND PARK, TINLEY PARK, PLAINFIELD, KANKAKEE, LOCKPORT,
  NEW LENOX, HOMER GLEN, PARK FOREST, MOKENA, BOURBONNAIS, FRANKFORT,
  BRADLEY, MORRIS, CHANNAHON, MINOOKA, MANTENO, BRAIDWOOD, WILMINGTON
  AND COAL CITY.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 226 AND 256.
 I-57 NEAR MILE MARKER 307, AND BETWEEN MILE MARKERS 311 AND 338.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 96 AND 149.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...OBSERVED
MAX HAIL SIZE...1.50 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...70 MPH

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