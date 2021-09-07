Severe thunderstorm warning issued for portions of Kendall, La Salle, Will, Grundy, and Kankakee counties; valid until 4:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 257 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHEASTERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... EAST CENTRAL LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 400 PM CDT. * AT 254 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES NORTHWEST OF MINOOKA TO NEAR MORRIS TO SENECA, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PING PONG BALL SIZE HAIL. SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORTED 2 INCH DIAMETER HAIL NEAR EARLVILLE. IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, ORLAND PARK, TINLEY PARK, PLAINFIELD, KANKAKEE, LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, PARK FOREST, MOKENA, BOURBONNAIS, FRANKFORT, BRADLEY, MORRIS, CHANNAHON, MINOOKA, MANTENO, BRAIDWOOD, WILMINGTON AND COAL CITY. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 226 AND 256. I-57 NEAR MILE MARKER 307, AND BETWEEN MILE MARKERS 311 AND 338. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 96 AND 149. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH