Severe thunderstorm warning issued for portions of Grundy, Kendall, and LaSalle counties; valid until 3:15 pm CDT

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
229 PM CDT TUE SEP 7 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHERN KENDALL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  NORTHWESTERN GRUNDY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 315 PM CDT.

* AT 228 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM LELAND TO EARLVILLE, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.

  THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR EARLVILLE, LELAND, SERENA, 
  NEWARK, AND SHERIDAN.

  HAZARD...BASEBALL SIZE HAIL AND 70 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE SEVERELY INJURED. 
           EXPECT SHATTERED WINDOWS, EXTENSIVE DAMAGE TO ROOFS, 
           SIDING, AND VEHICLES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  SHERIDAN, LAKE HOLIDAY, SOMONAUK, EARLVILLE, SERENA, NEWARK,
  LELAND, MILLINGTON, MILLBROOK, LISBON, PLATTVILLE, HARDING AND
  NORWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...2.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...70 MPH

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