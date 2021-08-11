Severe thunderstorm warning issued for portions of Cook and Will County; valid until 10:45 am

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
940 AM CDT WED AUG 11 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  EASTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 1045 AM CDT.

* AT 940 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR SANDWICH,
  MOVING EAST AT 65 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING 
           WIND DAMAGE! 

  SOURCE...TRAINED SPOTTERS. 

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, ELGIN, CICERO, HAMMOND, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON,
  SCHAUMBURG, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, ORLAND PARK, TINLEY
  PARK, OAK LAWN, BERWYN, MOUNT PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, OAK PARK,
  GLENVIEW, BUFFALO GROVE AND BARTLETT.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 277 AND 294.
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 326 AND 358.
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 143 AND 155.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 57 AND 107.
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 74.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4, AND BETWEEN MILE MARKERS 16 AND
29.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 74.
 I-355 BETWEEN MILE MARKERS 8 AND 10.
 INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 2.

THIS INCLUDES...  BROOKFIELD ZOO, LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA
UNIVERSITY, OAKTON COMMUNITY COLLEGE, SCHAUMBURG BOOMERS BASEBALL,
SEATGEEK STADIUM, TRITON COLLEGE, UNIVERSITY OF CHICAGO, WINDY CITY
THUNDERBOLTS BASEBALL, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, GOVERNORS STATE
UNIVERSITY, HARPER COLLEGE, HAWTHORNE PARK, MORAINE VALLEY COMMUNITY
COLLEGE, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY,
PRAIRIE STATE COLLEGE, SOLDIER FIELD, SOUTH SUBURBAN COLLEGE,
UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, GUARANTEED RATE FIELD...IL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY, WILL COUNTY FAIRGROUNDS, WRIGLEY FIELD, THE LOOP,
MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY ISLAND.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...70 MPH

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