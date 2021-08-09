Severe thunderstorm warning issued for portions of Cook and DuPage counties ; valid until 8:00 pm

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
718 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 718 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER OHARE
  AIRPORT, MOVING EAST AT 30 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, EVANSTON, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, OAK PARK,
  GLENVIEW, ELMHURST, OHARE AIRPORT, PARK RIDGE, ADDISON, ELK GROVE
  VILLAGE, NILES, LAKE VIEW, IRVING PARK, WEST RIDGE, LINCOLN PARK,
  WEST TOWN, AUSTIN AND WILMETTE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 72 AND 84.
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 36 AND 49.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 13.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 36 AND 49.

THIS INCLUDES...  LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, TRITON
COLLEGE, NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY,
AND WRIGLEY FIELD.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHEASTERN
ILLINOIS.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 10:00 PM

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