BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
553 PM CDT TUE JUL 5 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 700 PM CDT.

* AT 553 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM SHARON TO NEAR HARVARD, MOVING EAST AT 5 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MCHENRY, WOODSTOCK, HARVARD, WONDER LAKE, HEBRON, BULL VALLEY,
  CHEMUNG AND GREENWOOD.

THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.88 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH