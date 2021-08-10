Severe thunderstorm warning issued for northern Lake County, Indiana; valid until 9:15 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 754 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 915 PM CDT. * AT 753 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR NORTHERLY ISLAND TO CHICAGO HEIGHTS, MOVING EAST AT 55 MPH. ADDITIONAL SEVERE STORMS WERE LOCATED NEAR PLAINFIELD MOVING EAST AND ALSO MAY REACH LAKE COUNTY. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, HIGHLAND, MUNSTER, GRIFFITH, DYER, ST. JOHN, LAKE STATION, LYNWOOD, WHITING AND NEW CHICAGO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. && LAT...LON 4147 8722 4146 8753 4171 8752 4169 8750 4167 8747 4168 8746 4167 8744 4168 8743 4167 8742 4165 8744 4164 8742 4162 8729 4162 8722 TIME...MOT...LOC 0053Z 280DEG 46KT 4184 8757 4151 8759 HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH $$