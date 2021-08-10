Severe thunderstorm warning issued for northern Lake County, Indiana; valid until 9:15 pm

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
754 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 915 PM CDT.

* AT 753 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM NEAR NORTHERLY ISLAND TO CHICAGO HEIGHTS, MOVING 
  EAST AT 55 MPH. ADDITIONAL SEVERE STORMS WERE LOCATED NEAR 
  PLAINFIELD MOVING EAST AND ALSO MAY REACH LAKE COUNTY.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE,
  HOBART, LANSING, HIGHLAND, MUNSTER, GRIFFITH, DYER, ST. JOHN, LAKE
  STATION, LYNWOOD, WHITING AND NEW CHICAGO.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

&&

LAT...LON 4147 8722 4146 8753 4171 8752 4169 8750
      4167 8747 4168 8746 4167 8744 4168 8743
      4167 8742 4165 8744 4164 8742 4162 8729
      4162 8722
TIME...MOT...LOC 0053Z 280DEG 46KT 4184 8757 4151 8759 

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

$$

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