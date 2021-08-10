Severe thunderstorm warning has now been issued for portions of Cook, DuPage, Kane, Lake, and McHenry counties; valid until 8:00 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
634 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 634 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM SOUTH BELOIT TO NEAR ROCHELLE, MOVING EAST AT 45 
  MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, ELGIN, WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG,
  PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, WHEATON, HOFFMAN
  ESTATES, GLENVIEW, ELMHURST, LOMBARD, BUFFALO GROVE, BARTLETT,
  CRYSTAL LAKE, OHARE AIRPORT AND STREAMWOOD.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

&&

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...70 MPH

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