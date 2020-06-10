Severe thunderstorm warning has just been issued for portions of Will, Cook and Lake County Indiana– Valid until 8:15 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 725 PM CDT TUE JUN 9 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 815 PM CDT. * AT 724 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MONEE, OR NEAR UNIVERSITY PARK, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, HAMMOND, GARY, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, CALUMET CITY, CHICAGO HEIGHTS, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, LANSING, NEW LENOX, HIGHLAND, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON, PARK FOREST, ALSIP, MATTESON AND MOKENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 291 AND 294. I-57 BETWEEN MILE MARKERS 331 AND 358. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 145 AND 155. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 101 AND 107. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 53 AND 74. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 53 AND 74. THIS INCLUDES... PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, UNIVERSITY OF CHICAGO, WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, GOVERNORS STATE UNIVERSITY, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOLDIER FIELD, SOUTH SUBURBAN COLLEGE, GUARANTEED RATE FIELD...IL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, THE LOOP, MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY ISLAND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.