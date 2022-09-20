BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 534 PM CDT TUE SEP 20 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 630 PM CDT. * AT 534 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR PINGREE GROVE, OR NEAR CAMPTON HILLS, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, WHEATON, DOWNERS GROVE, LOMBARD, BARTLETT, CAROL STREAM, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ST. CHARLES, GLEN ELLYN, WEST CHICAGO, BATAVIA, HUNTLEY, GENEVA, CAMPTON HILLS, LISLE AND BLOOMINGDALE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-88 BETWEEN MILE MARKERS 105 AND 130. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 48 AND 55. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 24 AND 29. THIS INCLUDES... AURORA UNIVERSITY, BENEDICTINE UNIVERSITY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, ELGIN COMMUNITY COLLEGE, FERMILAB, IL MATH AND SCIENCE ACADEMY, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, MORTON ARBORETUM, WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE, AND WHEATON COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Severe thunderstorm warning has been issued for portions of Kane and DuPage counties; valid until 6:30 pm CDT
by: Steve Kahn
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