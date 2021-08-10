Severe thunderstorm now issued for portions of Will County; valid until 8:00 pm

Weather

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
711 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DIAMOND, OR
  NEAR WILMINGTON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHANNAHON, MINOOKA, BRAIDWOOD, WILMINGTON, PEOTONE, MANHATTAN,
  DIAMOND, ELWOOD, LAKEWOOD SHORES, WILTON CENTER AND SYMERTON.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 235 AND 248.
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 326 AND 330.

THIS INCLUDES...  CHANNAHON STATE PARK AND WILL COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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