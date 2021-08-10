Severe thunderstorm now issued for portions of Will County; valid until 8:00 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 711 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 711 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DIAMOND, OR NEAR WILMINGTON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHANNAHON, MINOOKA, BRAIDWOOD, WILMINGTON, PEOTONE, MANHATTAN, DIAMOND, ELWOOD, LAKEWOOD SHORES, WILTON CENTER AND SYMERTON. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 235 AND 248. I-57 BETWEEN MILE MARKERS 326 AND 330. THIS INCLUDES... CHANNAHON STATE PARK AND WILL COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH