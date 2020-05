Rivers continue a slow steady fall – Segments of the Illinois, Des Plaines and Fox still in flood

Chicago-area river stages are in a falling mode. Segments at Gurnee, Lincolnshire and Des Plaines on the Des Plaines River, Starved Rock to LaSalle on the Illinois River and Harvard to Algonquin on the Fox River are in Minor Flood. Yesterday’s rains had only minor impacts on rivers and streams. River segments under Flood Warnings are green-shaded on the headlined map.

Following is the latest Hydrologic Summary of river stages and flood forecasts issued by the Chicago National Weather Service…

Hydrologic Summary National Weather Service Chicago/Romeoville IL 730 AM CDT Wed May 6 2020 Location Flood Stage Time 24-hr Flood Stage Today Change Forecast North Branch Chicago River Chicago (Pulaski Road 18.0 12.28 07 AM Wed -0.90 Des Plaines River Russell 7.0 6.72 06 AM Wed -0.59 Gurnee 7.0 8.09 06 AM Wed -0.69 MINOR Lincolnshire 12.5 13.05 07 AM Wed -0.69 MINOR Des Plaines 15.0 15.36 07 AM Wed -0.63 MINOR River Forest 16.0 12.40 07 AM Wed -0.60 Riverside 7.5 5.98 07 AM Wed -0.35 Fox River Algonquin Lock & Dam t 9.5 10.27 06 AM Wed -0.14 MINOR Montgomery 13.5 13.27 07 AM Wed -0.05 Dayton 12.0 10.27 07 AM Wed 0.00 East Branch Du Page River Bolingbrook 19.5 16.04 06 AM Wed 0.05 West Branch Du Page River Warrenville 11.5 8.39 06 AM Wed -0.05 Du Page River Plainfield 12.0 7.99 07 AM Wed -0.06 Shorewood 6.5 3.30 07 AM Wed 0.03 Iroquois River Rensselaer 12.0 5.94 06 AM Wed -0.25 Foresman 18.0 10.66 07 AM Wed -1.23 Chebanse 16.0 7.39 07 AM Wed -1.00 Iroquois 18.0 11.41 07 AM Wed -1.09 Sugar Creek Milford 18.0 6.56 07 AM Wed -0.46 Kankakee River Dunns Bridge 10.0 7.65 07 AM Wed -0.54 Kouts 11.0 8.58 07 AM Wed -0.56 Shelby 10.5 10.00 07 AM Wed -0.41 Momence 5.0 3.94 07 AM Wed -0.13 Wilmington 6.5 3.55 07 AM Wed -0.37 Thorn Creek Thornton 10.0 3.54 06 AM Wed -0.10 Little Calumet River Dyer 12.0 2.86 07 AM Wed -0.12 Munster (H 12.0 6.97 07 AM Wed -0.37 South Holland 16.5 7.67 07 AM Wed -0.19 Mazon River Coal City 12.0 3.43 07 AM Wed 0.05 Vermilion River Pontiac 14.0 4.98 07 AM Wed -0.12 Leonore 16.0 7.55 07 AM Wed -0.49 Upper Illinois River Morris 16.0 10.12 07 AM Wed -0.76 Ottawa 463.0 461.23 06 AM Wed -0.03 La Salle 20.0 22.59 07 AM Wed -0.50 MINOR S Branch Kishwaukee River DeKalb 10.0 4.00 07 AM Wed -0.06 Kishwaukee River Belvidere 9.0 3.76 06 AM Wed -0.56 Perryville 12.0 7.99 06 AM Wed -0.37 Pecatonica River Shirland 12.0 8.23 07 AM Wed -0.09 Rock River Rockton 10.0 5.87 06 AM Wed -0.09 Latham Park 9.0 6.32 06 AM Wed -0.06 Rockford (Auburn Stree 6.0 3.18 07 AM Wed -0.04 Byron 13.0 8.97 07 AM Wed -0.13 Dixon 16.0 11.10 06 AM Wed -0.11