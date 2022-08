1:20 PM……………….. Tree limbs down………………La Grange (Cook)

1:24 PM…………………1″ diameter hail………………..Mundelein, (Lake/IL)

1:25 PM…………………Semi trucks blown off highway……. I-80/I355 New Lenox (Will)

1:46 PM………………… 6-8″ diameter tree limbs down/est. 60-70 mph winds….New Lenox (Will)