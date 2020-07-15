Possible tornado-producing severe thunderstorm continuing east into portions of Ford and Iroquois counties, Tornado warning valid until 6:15 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 511 PM CDT WED JUL 15 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHERN FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... WEST CENTRAL IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 615 PM CDT. * AT 510 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER CHATSWORTH, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...TORNADO AND GOLF BALL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... PIPER CITY AROUND 520 PM CDT. GILMAN AND ONARGA AROUND 545 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE DANFORTH. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 279 AND 290. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.