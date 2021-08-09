New tornado warning issued for portions of DeKalb and Kane counties; valid until 7:00 pm CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 609 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... WEST CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 700 PM CDT. * AT 608 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER SYCAMORE, MOVING EAST AT 25 MPH. TRAINED WEATHER SPOTTERS REPORT A ROTATING WALL CLOUD WITH THIS STORM. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... MAPLE PARK AROUND 625 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE LILY LAKE, CAMPTON HILLS AND ELBURN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.