New tornado warning just issued for portions of Will and Kankakee counties, valid until 10:15 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 930 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTH CENTRAL KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 1015 PM CDT. * AT 930 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER WILMINGTON, MOVING EAST AT 20 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHWESTERN WILL AND NORTH CENTRAL KANKAKEE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... SYMERTON AND WILTON CENTER. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 237 AND 240. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN