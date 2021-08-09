New tornado warning just issued for portions of Will and Kankakee counties, valid until 10:15 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
930 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  SOUTHWESTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTH CENTRAL KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 1015 PM CDT.

* AT 930 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED OVER WILMINGTON, MOVING EAST AT 20 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
  SOUTHWESTERN WILL AND NORTH CENTRAL KANKAKEE COUNTIES, INCLUDING
  THE FOLLOWING LOCATIONS... SYMERTON AND WILTON CENTER.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 237 AND 240.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

TORNADO...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN

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