New Tornado Warning just issued for portions of southeast Cook and northwest Lake County, Indiana-Valid until 8:30 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 747 PM CDT TUE JUN 9 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 747 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER HOMEWOOD, OR OVER GLENWOOD, MOVING NORTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... MUNSTER AND DOLTON AROUND 755 PM CDT. CALUMET CITY AND BURNHAM AROUND 800 PM CDT. HAMMOND AND WHITING AROUND 805 PM CDT. EAST CHICAGO AROUND 810 PM CDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE EAST HAZEL CREST, SOUTH CHICAGO AND RIVERDALE. THIS INCLUDES... PRAIRIE STATE COLLEGE AND SOUTH SUBURBAN COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-80 NEAR MILE MARKER 155. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 105 AND 107. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 65 AND 74. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 65 AND 74. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 8. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.