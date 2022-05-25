BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
348 PM CDT WED MAY 25 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 430 PM CDT.

* AT 348 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED OVER ADDISON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
  OHARE AIRPORT, ELK GROVE VILLAGE AND FRANKLIN PARK AROUND 355 PM 
  CDT.
  SCHILLER PARK AND ROSEMONT AROUND 400 PM CDT.
  ARLINGTON HEIGHTS, DES PLAINES, PARK RIDGE AND ROLLING MEADOWS 
  AROUND 405 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE
PALATINE, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, NILES, MORTON GROVE, PROSPECT
HEIGHTS, BUFFALO GROVE, WHEELING, NORTHBROOK, WINNETKA, NORTHFIELD,
DEERFIELD AND GLENCOE.

THIS INCLUDES...  OAKTON COMMUNITY COLLEGE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 78.
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35.
 I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35.

OEMC ZONES...TORNADO WARNING. 1.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.