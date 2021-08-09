New tornado warning just issued for portions of DeKalb and Kane counties; valid until 6:15 pm

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 515 PM CDT MON AUG 9 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... NORTHWESTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 615 PM CDT. * AT 515 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER KINGSTON, OR NEAR GENOA, MOVING EAST AT 20 MPH. ANOTHER STORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS 3 MILES SOUTH OF GENOA. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF PRODUCING TORNADOES. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... SYCAMORE AND GENOA AROUND 530 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE HAMPSHIRE, LILY LAKE AND PINGREE GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN