New tornado warning issued for portions of Will County; valid until 11:00 pm CDT

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1006 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  EAST CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 1100 PM CDT.

* AT 1006 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A
  TORNADO WAS LOCATED NEAR MANHATTAN, OR NEAR PEOTONE, MOVING EAST AT
  25 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MONEE, UNIVERSITY PARK, PARK FOREST, CRETE, BEECHER AND STEGER.

THIS INCLUDES...  GOVERNORS STATE UNIVERSITY.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 328 AND 337.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

TORNADOES ARE EXTREMELY DIFFICULT TO SEE AND CONFIRM AT NIGHT. DO NOT
WAIT TO SEE OR HEAR THE TORNADO. TAKE COVER NOW!

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