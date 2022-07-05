ULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
556 PM CDT TUE JUL 5 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  CENTRAL MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 645 PM CDT.

* AT 556 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED NEAR WOODSTOCK, MOVING EAST AT 10 MPH.

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WOODSTOCK, WONDER LAKE, BULL VALLEY AND LAKEWOOD.

THIS INCLUDES...  MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.