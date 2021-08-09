New tornado warning for portions of Kane County, valid until 6:30 pm

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
542 PM CDT MON AUG 9 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* TORNADO WARNING FOR...
  NORTHEASTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 630 PM CDT.

* AT 542 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO
  WAS LOCATED NEAR PINGREE GROVE, OR NEAR CAMPTON HILLS, MOVING EAST 
  AT 20 MPH. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING TORNADOES, WITH 
  DAMAGE REPORTED RECENTLY NEAR BURLINGTON. 

  HAZARD...TORNADO.

  SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. 
           DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR.  TREE 
           DAMAGE IS LIKELY.

* THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR...
  CAMPTON HILLS, PINGREE GROVE AND GILBERTS AROUND 550 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE ST.
CHARLES, VALLEY VIEW, ELGIN, GENEVA, SOUTH ELGIN, BARTLETT, WAYNE AND
WEST CHICAGO.

THIS INCLUDES...  ELGIN COMMUNITY COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST
FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A
MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER
AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.

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