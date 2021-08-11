New severe thunderstorm warning just issued for portions of Will, Kane, and DuPage counties; valid until 10:30 am

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 925 AM CDT WED AUG 11 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... CENTRAL KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 1030 AM CDT. * AT 924 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR YORKVILLE, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS. THIS STORM HAS A HISTORY OF PRODUCING WIND DAMAGE AND POWER OUTAGES! SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, BOLINGBROOK, WHEATON, DOWNERS GROVE, ELMHURST, LOMBARD, BARTLETT, CAROL STREAM, ROMEOVILLE, PLAINFIELD, HANOVER PARK, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ELK GROVE VILLAGE, ST. CHARLES, WOODRIDGE, GLEN ELLYN AND WEST CHICAGO. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 235 AND 276. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 123 AND 142. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 102 AND 107, AND BETWEEN MILE MARKERS 121 AND 140. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 5 AND 15. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 7, AND BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 30. THIS INCLUDES... ARGONNE NATIONAL LABORATORY, UNIVERSITY OF ST. FRANCIS, BENEDICTINE UNIVERSITY, CHANNAHON STATE PARK, CHICAGOLAND SPEEDWAY...ROUTE 66 RACEWAY, COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, FERMILAB, JOLIET JUNIOR COLLEGE, JOLIET SLAMMERS BASEBALL, KANE COUNTY COUGARS BALLPARK, LEWIS UNIVERSITY, MORTON ARBORETUM, WHEATON COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH