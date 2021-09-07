New severe thunderstorm warning just issued for portions of southern Lake County, IL; valid until 2:45 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
215 PM CDT TUE SEP 7 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 245 PM CDT.

* AT 215 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER VERNON HILLS,
  MOVING EAST AT 50 MPH.

  HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL 
           DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT 
           WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, PALATINE, BUFFALO GROVE, WHEELING,
  NORTHBROOK, NORTH CHICAGO, MUNDELEIN, HIGHLAND PARK, VERNON HILLS,
  GRAYSLAKE, LIBERTYVILLE, LAKE ZURICH, LAKE FOREST, WAUCONDA,
  BARRINGTON, DEERFIELD, GLENCOE, LONG GROVE AND HAWTHORN WOODS.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-94 BETWEEN MILE MARKERS 13 AND 26.
 I-294 BETWEEN MILE MARKERS 13 AND 26.

THIS INCLUDES...  GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, LAKE COUNTY IL
FAIRGROUNDS, LAKE FOREST COLLEGE, AND RAVINIA MUSIC FESTIVAL.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.50 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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