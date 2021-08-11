New severe thunderstorm warning just issued for portions of Newton, Porter, Jasper and Lake counties, valid until Noon CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1115 AM CDT WED AUG 11 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL NOON CDT.

* AT 1114 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM CROWN POINT TO NEAR ROSELAWN, MOVING EAST AT 15 
  MPH. SOME OF THE STRONGEST WINDS MAY BE APART FROM THE RAIN.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MERRILLVILLE, VALPARAISO, CROWN POINT, CEDAR LAKE, LOWELL,
  RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, MOROCCO, WHEATFIELD, LAKE VILLAGE,
  LAKES OF THE FOUR SEASONS, WINFIELD, ROSELAWN, KOUTS, LAKE
  DALECARLIA, BROOK, SHELBY, HANGING GROVE AND COLLEGEVILLE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 207 AND 249.

THIS INCLUDES...  VALPARAISO UNIVERSITY, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS,
PORTER COUNTY FAIRGROUNDS, AND US 41 DRAGWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM
WINDOWS.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.88 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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