New severe thunderstorm warning just issued for portions of Lee, Ogle, DeKalb, Kane, McHenry, and Boone counties; valid until 7:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 609 PM CDT TUE AUG 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHEASTERN OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 715 PM CDT. * AT 608 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM ROCKTON TO NEAR DAVIS JUNCTION TO 8 MILES NORTHEAST OF WALNUT, MOVING EAST AT 55 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, DEKALB, CRYSTAL LAKE, CARPENTERSVILLE, ST. CHARLES, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, BELVIDERE, WOODSTOCK, HUNTLEY, GENEVA, SYCAMORE, CAMPTON HILLS, FOX LAKE, ROCHELLE, HARVARD, ISLAND LAKE, MARENGO AND SANDWICH. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 78 AND 108. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 70 AND 112. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 22 AND 56. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, SANDWICH FAIRGROUNDS, BOONE COUNTY FAIRGROUNDS, ELGIN COMMUNITY COLLEGE, MCHENRY COUNTY COLLEGE, MCHENRY COUNTY FAIRGROUNDS, MORAINE HILLS STATE PARK, AND WAUBONSEE COMMUNITY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH