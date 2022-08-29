BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1214 PM CDT MON AUG 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 100 PM CDT.

* AT 1214 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM INVERNESS TO ADDISON TO NEAR LISLE, MOVING EAST AT
  55 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, CICERO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, PALATINE, SKOKIE, DES
  PLAINES, BERWYN, MOUNT PROSPECT, OAK PARK, GLENVIEW, ELMHURST,
  LOMBARD, BUFFALO GROVE, OHARE AIRPORT, WHEELING, PARK RIDGE,
  ADDISON, NORTHBROOK AND ELK GROVE VILLAGE.

THIS INCLUDES...  LINCOLN PARK ZOO, LOYOLA UNIVERSITY, OAKTON
COMMUNITY COLLEGE, TRITON COLLEGE, HAWTHORNE PARK, NORTHEASTERN
ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY, RAVINIA MUSIC FESTIVAL,
SOLDIER FIELD, UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, WRIGLEY FIELD, THE
LOOP, MUSEUM CAMPUS, AND NORTHERLY ISLAND.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH