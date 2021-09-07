New severe thunderstorm warning just issued for portions of Jasper and Porter counties in northwest Indiana; valid until 5:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 358 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... SOUTHERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 500 PM CDT. * AT 356 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM ST. JOHN TO NEAR LOWELL TO HOPKINS PARK, MOVING EAST AT 50 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS LARGE TREE LIMBS DOWN IN PEOTONE, ILLINOIS AROUND 345 PM CDT. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKES OF THE FOUR SEASONS, ROSELAWN, KOUTS, HANGING GROVE, BOONE GROVE, BAILEYS CORNER, STOUTSBURG, FAIR OAKS, PARR, DUNNS BRIDGE AND MALDEN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 216 AND 232. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH