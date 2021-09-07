New severe thunderstorm warning just issued for portions of Jasper and Porter counties in northwest Indiana; valid until 5:00 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
358 PM CDT TUE SEP 7 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 500 PM CDT.

* AT 356 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM ST. JOHN TO NEAR LOWELL TO HOPKINS PARK, MOVING EAST
  AT 50 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS LARGE TREE LIMBS DOWN IN 
           PEOTONE, ILLINOIS AROUND 345 PM CDT.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE 
           TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, 
           ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKES OF THE FOUR SEASONS,
  ROSELAWN, KOUTS, HANGING GROVE, BOONE GROVE, BAILEYS CORNER,
  STOUTSBURG, FAIR OAKS, PARR, DUNNS BRIDGE AND MALDEN.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 216 AND 232.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...70 MPH

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