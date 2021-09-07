New severe thunderstorm warning just issued for portions of Cook, Kankakee, and Will counties in northeast IL, and Lake and Newton counties in northwest IN; valid until 4:30 pm CDT

Weather
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
328 PM CDT TUE SEP 7 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 430 PM CDT.

* AT 328 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR FRANKFORT TO NEAR MANTENO TO NEAR LIMESTONE,
  MOVING EAST AT 50 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE 
           TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, 
           ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  GARY, MERRILLVILLE, CHICAGO HEIGHTS, SCHERERVILLE, HOBART,
  KANKAKEE, CROWN POINT, HIGHLAND, MUNSTER, PARK FOREST, MATTESON,
  BOURBONNAIS, FRANKFORT, BRADLEY, CEDAR LAKE, STEGER, LOWELL,
  MANTENO, PEOTONE AND MOMENCE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 302 AND 341.
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 233 AND 258.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

TORNADO...POSSIBLE
THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...OBSERVED
MAX WIND GUST...70 MPH

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