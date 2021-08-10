New severe thunderstorm warning just issued for portions of Boone, DeKalb, and McHenry counties; valid until 7:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 616 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... WESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 730 PM CDT. * AT 616 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR LAKE SUMMERSET TO NEAR ASHTON, MOVING EAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DEKALB, BELVIDERE, LOVES PARK, SYCAMORE, HARVARD, MARENGO, POPLAR GROVE, GENOA, CANDLEWICK LAKE, CORTLAND, CHERRY VALLEY, KIRKLAND, SHARON, CAPRON, MAPLE PARK, KINGSTON, MALTA, TIMBERLANE, GARDEN PRAIRIE AND CHEMUNG. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-88 BETWEEN MILE MARKERS 83 AND 101. I-90 BETWEEN MILE MARKERS 19 AND 38. THIS INCLUDES... NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AND BOONE COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.