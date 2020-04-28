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WGN Evening News

New severe thunderstorm warning issued for the northeast portion of LaSalle County-Valid until 5:30 pm

Weather
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
445 PM CDT TUE APR 28 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHEASTERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 530 PM CDT.

* AT 445 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR EARLVILLE, OR
  9 MILES EAST OF MENDOTA, MOVING EAST AT 30 MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
  LELAND AROUND 500 PM CDT.
  SERENA AROUND 505 PM CDT.
  SHERIDAN AROUND 510 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
MILLINGTON.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 96 AND 102.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

&

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