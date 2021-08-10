New severe thunderstorm warning issued for portions of Jasper, Newton, Lake, and Porter counties in northwest Indiana; valid until 10:45 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 937 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... SOUTHERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 1045 PM CDT. * AT 937 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER LAKE VILLAGE, MOVING EAST AT 40 MPH. ADDITIONAL STRONG STORMS WERE STRENGTHENING OVER THE KANKAKEE RIVER VALLEY. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKE VILLAGE, ROSELAWN, KOUTS, SHELBY, HANGING GROVE, SCHNEIDER, SUMAVA RESORTS, THAYER, BAILEYS CORNER, STOUTSBURG, FAIR OAKS, PARR AND DUNNS BRIDGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 217 AND 240. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH