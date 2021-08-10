New severe thunderstorm warning issued for portions of Jasper, Newton, Lake, and Porter counties in northwest Indiana; valid until 10:45 pm CDT

Weather

by:

Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
937 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 1045 PM CDT.

* AT 937 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER LAKE 
  VILLAGE, MOVING EAST AT 40 MPH. ADDITIONAL STRONG STORMS WERE 
  STRENGTHENING OVER THE KANKAKEE RIVER VALLEY.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  RENSSELAER, DEMOTTE, HEBRON, WHEATFIELD, LAKE VILLAGE, ROSELAWN,
  KOUTS, SHELBY, HANGING GROVE, SCHNEIDER, SUMAVA RESORTS, THAYER,
  BAILEYS CORNER, STOUTSBURG, FAIR OAKS, PARR AND DUNNS BRIDGE.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 217 AND 240.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News