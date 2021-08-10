New severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb and LaSalle counties; valid until 8:00 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
713 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  SOUTHERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 713 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR CORTLAND TO NEAR MENDOTA, MOVING EAST AT 45
  MPH.

  HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE 
           TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  OTTAWA, PERU, LA SALLE, SANDWICH, MENDOTA, SHERIDAN, SHABBONA, LAKE
  HOLIDAY, HINCKLEY, SOMONAUK, EARLVILLE, WATERMAN, NORTH UTICA,
  SERENA, LELAND, MILLINGTON, DAYTON, LEE, TROY GROVE AND TRIUMPH.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...60 MPH

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