New severe thunderstorm warning issued for portions of DeKalb and LaSalle counties; valid until 8:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 713 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 713 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR CORTLAND TO NEAR MENDOTA, MOVING EAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... OTTAWA, PERU, LA SALLE, SANDWICH, MENDOTA, SHERIDAN, SHABBONA, LAKE HOLIDAY, HINCKLEY, SOMONAUK, EARLVILLE, WATERMAN, NORTH UTICA, SERENA, LELAND, MILLINGTON, DAYTON, LEE, TROY GROVE AND TRIUMPH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH