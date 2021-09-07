New severe thunderstorm just issued for portions of Livingston, La Salle, Kankakee, Ford, and Iroquois counties; valid until 5:00 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 406 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LIVINGSTON COUNTY IN CENTRAL ILLINOIS... SOUTH CENTRAL LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHWESTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTH CENTRAL FORD COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... NORTHWESTERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 500 PM CDT. * AT 406 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 6 MILES WEST OF HERSCHER TO NEAR MINONK, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PONTIAC, DWIGHT, FAIRBURY, HERSCHER, CLIFTON, GRIDLEY, FORREST, FLANAGAN, ODELL, ASHKUM, CULLOM, CORNELL, SAUNEMIN, DANFORTH, RUTLAND, BUCKINGHAM, CABERY, KEMPTON, LONG POINT AND CAMPUS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 188 AND 217. I-57 BETWEEN MILE MARKERS 289 AND 300. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH