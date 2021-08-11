More severe storms on the way. Severe thunderstorm warning issued for portions of LaSalle, Lee, and DeKalb counties; valid until 9:30 am.

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 841 AM CDT WED AUG 11 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LA SALLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... EASTERN LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... SOUTHERN DE KALB COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 930 AM CDT. * AT 841 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR LA MOILLE, OR 10 MILES NORTHEAST OF PRINCETON, MOVING EAST AT 65 MPH. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... OTTAWA, PERU, LA SALLE, SANDWICH, MENDOTA, MARSEILLES, SHERIDAN, SHABBONA, LAKE HOLIDAY, OGLESBY, SENECA, HINCKLEY, SOMONAUK, EARLVILLE, WATERMAN, NORTH UTICA, SERENA, LELAND, PAW PAW AND NAPLATE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 52 AND 96. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 74 AND 103. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 70 AND 74, AND BETWEEN MILE MARKERS 99 AND 101. THIS INCLUDES... SANDWICH FAIRGROUNDS, BUFFALO ROCK STATE PARK, ILLINI STATE PARK, ILLINOIS VALLEY COMMUNITY COLLEGE, MATTHIESSEN STATE PARK, STARVED ROCK STATE PARK, AND TRI-COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH