9:02PM…NW of Poplar Grove, Boone Co – intense cloud-ground lightning

10:30PM…1 mi SSW Harvard, McHenry Co – 68 mph wind gust

10:50PM…1 mi SSE Greenwood, McHenry Co – 64 mph wind gust

11:00PM…Wonder Lake, McHenry Co…64 mph wind gust

11:41PM…Wheeling, Cook Co – 46 mph gust

11:44PM…2 mi SW Roscoe, Winnebago Co – 3.01-inch heavy rain 1 hr 30 min

12:10AM…! MI NE Elk Grove Village, Cook Co – tree damage

12:29AM…1 N Roselle, DuPage Co – 61 mph wind gust

12:42AM…O’Hare Airport, Cook CO – 55 mph wind gust

12:52AM…Midway, Cook Co – 51 mph wind gust

12:55AM…Huntley, McHenry Co – 1.17-inch rainfall

12:56AM…DuPage Airport, DuPage Co – 52 mph wind gust

1:04AM…2 mi SSE Union, McHenry Co – 4.34-inch heavy rain 1 hr and 38 min

1:04AM…1 mi NNE Elgin, Kane Co – 3.38-inch of heavy rain in 1 hour

1:14AM…1 mi W Elgin, Kane Co – 3.25-inch heavy rain in 1 hour

1:51AM…Carpentersville, Kane Co –large tree over Rte 68/Wakefield RD

1:53AM…Elgin, Kane Co -10-inch dia tree over Rohrssen/Cardinal RD





