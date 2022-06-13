Update 8:15PM CDT…

The Marine Warning has been cancelled – storms have moved out of the area.

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Update 7:57PM CDT…

.A SPECIAL MARINE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 845 PM CDT  
  
FOR THE FOLLOWING AREAS...  
  
  NEARSHORE WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND...  
  
  OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID  
LAKE...  
  
AT 731 PM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER INDIANA HARBOR,  
MOVING SOUTHEAST AT 35 KNOTS.  
  
HAZARD...WIND GUSTS TO NEARLY 50 KNOTS.  
  
SOURCE...RADAR INDICATED.  
  
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND   
         SUDDENLY HIGHER WAVES.  
  
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...  
HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, MONTROSE HARBOR, MONROE HARBOR,  
BELMONT HARBOR, DIVERSY HARBOR AND DUSABLE HARBOR.  
  
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...  
  
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHEASTERN  
ILLINOIS.  
  
THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY  
OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR  
IMMEDIATELY.  
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.A SPECIAL MARINE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 845 PM CDT  
  
FOR THE FOLLOWING AREAS...  
  
  NEARSHORE WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND...  
  
  OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID  
LAKE...  
  
AT 731 PM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER INDIANA HARBOR,  
MOVING SOUTHEAST AT 35 KNOTS.  
  
HAZARD...WIND GUSTS TO NEARLY 50 KNOTS.  
  
SOURCE...RADAR INDICATED.  
  
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND   
         SUDDENLY HIGHER WAVES.  
  
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...  
HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, MONTROSE HARBOR, MONROE HARBOR,  
BELMONT HARBOR, DIVERSY HARBOR AND DUSABLE HARBOR.  
  
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...  
  
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHEASTERN  
ILLINOIS.  
  
THUNDERSTORMS CAN PRODUCE SUDDEN WATERSPOUTS. WATERSPOUTS CAN EASILY  
OVERTURN BOATS AND CREATE LOCALLY HAZARDOUS SEAS. SEEK SAFE HARBOR  
IMMEDIATELY.  
  