LOOD ADVISORY NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 530 PM CDT SUN AUG 28 2022 ILC031-089-097-111-290130- /O.NEW.KLOT.FA.Y.0048.220828T2230Z-220829T0130Z/ /00000.N.ER.000000T0000Z.000000T0000Z.000000T0000Z.OO/ COOK IL-KANE IL-LAKE IL IL-MCHENRY IL- 530 PM CDT SUN AUG 28 2022 ...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS EXPECTED. * WHERE...A PORTION OF NORTHEAST ILLINOIS, INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES, COOK, KANE, LAKE IL AND MCHENRY. * WHEN...UNTIL 830 PM CDT. * IMPACTS...MINOR FLOODING IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. * ADDITIONAL DETAILS... - AT 530 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. BETWEEN 1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. - ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE EXPECTED OVER THE AREA. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING. - SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... ELGIN, WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, PALATINE, HOFFMAN ESTATES, BUFFALO GROVE, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, STREAMWOOD, CARPENTERSVILLE, WHEELING, NORTHBROOK, NORTH CHICAGO, GURNEE, MUNDELEIN, ALGONQUIN, HIGHLAND PARK, LAKE IN THE HILLS, ROUND LAKE BEACH AND MCHENRY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD ADVISORY MEANS MINOR FLOODING ALONG WATERWAYS AND OTHER POOR DRAINAGE AREAS IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS IN THE ADVISORY AREA SHOULD USE CAUTION AND AVOID FLOOD WATERS.
Heavy rainfall prompts flood advisory for portions of Cook, Kane, Lake IL, and McHenry counties; valid until 8:30 pm CDT
by: Steve Kahn
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