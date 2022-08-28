LOOD ADVISORY
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
530 PM CDT SUN AUG 28 2022

ILC031-089-097-111-290130-
/O.NEW.KLOT.FA.Y.0048.220828T2230Z-220829T0130Z/
/00000.N.ER.000000T0000Z.000000T0000Z.000000T0000Z.OO/
COOK IL-KANE IL-LAKE IL IL-MCHENRY IL-
530 PM CDT SUN AUG 28 2022

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT THIS EVENING...

* WHAT...FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS EXPECTED.

* WHERE...A PORTION OF NORTHEAST ILLINOIS, INCLUDING THE FOLLOWING 
  COUNTIES, COOK, KANE, LAKE IL AND MCHENRY.

* WHEN...UNTIL 830 PM CDT.

* IMPACTS...MINOR FLOODING IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. 

* ADDITIONAL DETAILS...
  - AT 530 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
    THUNDERSTORMS. BETWEEN 1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.
  - ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE EXPECTED
    OVER THE AREA. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR
    FLOODING.
  - SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
    ELGIN, WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, PALATINE, HOFFMAN
    ESTATES, BUFFALO GROVE, BARTLETT, CRYSTAL LAKE, STREAMWOOD,
    CARPENTERSVILLE, WHEELING, NORTHBROOK, NORTH CHICAGO, GURNEE,
    MUNDELEIN, ALGONQUIN, HIGHLAND PARK, LAKE IN THE HILLS, ROUND
    LAKE BEACH AND MCHENRY.
  

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLOOD ADVISORY MEANS MINOR FLOODING ALONG WATERWAYS AND OTHER POOR 
DRAINAGE AREAS IS IMMINENT OR MAY ALREADY BE OCCURRING. PERSONS IN 
THE ADVISORY AREA SHOULD USE CAUTION AND AVOID FLOOD WATERS.