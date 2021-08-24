Heavy rainfall continues in portions of Boone and McHenry counties near the Wisconsin state line-Flash Flood warning issued; valid until 9:45 pm CDT

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BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
540 PM CDT TUE AUG 24 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* FLASH FLOOD WARNING FOR...
  NORTHEASTERN BOONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS...
  NORTHWESTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 945 PM CDT.

* AT 540 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING 
  HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. AN ESTIMATED 2 TO 3 INCHES OF 
  RAIN HAVE FALLEN, WITH ISOLATED HIGHER AMOUNTS. ALTHOUGH RAINFALL 
  IS DIMINISHING IN INTENSITY, ADDITIONAL STORMS ARE EXPECTED TO 
  MOVE INTO THE AREA SHORTLY. RAINFALL RATES IN EXCESS OF 1 INCH PER 
  HOUR WILL BE POSSIBLE, CAUSING ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS UP TO 
  1.5 INCHES.

  HAZARD...FLASH FLOODING.

  SOURCE...RADAR.

  IMPACT...RAPID-ONSET FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS,
           URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES, AS
           WELL AS OTHER POOR DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.

* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
  HARVARD, CAPRON, HEBRON AND CHEMUNG.

THE HEAVIEST RAINFALL HAS OCCURRED IN THE HEADWATERS OF PISCASAW 
CREEK NORTH OF CHEMUNG AND HARVARD. RAPID WATER LEVEL RISES ALONG 
PISCASAW CREEK AND TRIBUTARIES MAY BE IMMINENT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WARNING MEANS RAPID-ONSET FLOODING IS IMMINENT OR MAY 
ALREADY BE OCCURRING. PERSONS ALONG CREEKS, DRAINAGE DITCHES, AND 
OTHER WATERWAYS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE 
AND PROPERTY.

EXPECT FLOODING OF CREEKS, DITCHES, FARMLAND, ROADWAYS, AND AND 
OTHER LOW LYING AREAS.

FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
EXPECTED RAINFALL...1 INCH IN 1 HOUR

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